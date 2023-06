Raymond van Barneveld kansloos onderuit in achtste finales, Niels Zonneveld wint knap van wereldtopper

Players Championship 13Raymond van Barneveld is in de achtste finales van de Players Championship 13 in Hildesheim hard onderuit gegaan. Tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson was met 6-1 veel te sterk voor de Nederlander. Ook voor Niels Zonneveld was de laatste 16 het eindstation nadat hij een ronde daarvoor nog van een wereldtopper won.

De vijfvoudig wereldkampioen gooide in de eerste ronde niet goed, zijn gemiddelde was slechts 77.95, maar hij won wel met 6-3 van de Belg Ronny Huybrechts. In de tweede ronde ging het met 96.83 al veel beter voor Van Barneveld. Met 6-4 zette hij de onbekende Engelsman Robert Grundy opzij. Bij de laatste 32 won Barney van Stephen Burton. Het gemiddelde van de Nederlander zakte wel weer licht onder de 90. In de achtste finale gooide Van Barneveld niet sterk. Een gemiddelde van 87.09 zorgde voor de harde nederlaag tegen Anderson.

Zonneveld, de nummer 100 van de wereld, versloeg achtereenvolgens Cam Crabtree (6-4) en Daryl Gurney (6-2). Dat deed hij twee keer met een gemiddelde van tussen de 90 en 100. Dat kunstje herhaalde de Nederlander bij de laatste 32 tegen Dimitri van den Bergh. Met een 6-5 zege op de wereldtopper (PDC-10) bereikte ook hij de achtste finales. Daarin nam Zonneveld het op tegen Damon Heta. De Australiër was met 6-3 sterk en eindigde daarmee het sprookje van de Nederlander.

Noppert bereikte de tweede ronde eenvoudig door in Halle 39 met 6-2 te winnen van Spanjaard Jose Antonio Justicia Perales, de nummer 77 van de wereld. In ronde 2 had hij het beduidend lastiger met Joe Murnan (6-5). Daarna trof The Freeze het niet met James Wade. De ervaren Engelsman was net iets taaier dan Noppert: 6-5.

Dirk van Duijvenbode strandde in de tweede ronde. Hij verloor met 6-5 van Lee Evans. Vincent van der Voort slaagde er niet in om de openingsronde te overleven. De Dutch Destroyer moest buigen voor de Pool Krzysztof Ratajski, die met 6-3 in legs won.

In het Duitse Hildesheim, waar wordt gestreden om een prijzenpot van 100.000 pond, worden vandaag en morgen als onderdeel van de ProTour de Players Championship 13 en 14 afgewerkt. Het speelveld telt 128 deelnemers. Vandaag doen er 25 Nederlanders mee. De winnaar gaat naar huis met 12.000 pond, omgerekend zo'n 14.000 euro.

Uitslagen Nederlanders (tweede ronde)

Danny Noppert - Joe Murnan 6-5

George Killington - Kevin Doets 6-3

Lee Evans - Dirk van Duijvenbode 6-5

Chris Dobey - Christian Kist 6-4

Raymond van Barneveld - Robert Grundy 6-4

Gary Anderson - Geert Nentjes 6-1

Dimitri van den Bergh - Roy van de Griendt 6-1

Niels Zonneveld - Daryl Gurney 6-2

Dartskalender 2023

