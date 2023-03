Raymond van Barneveld klaar voor clash met Michael van Gerwen: ‘Het is als Ajax - Feyenoord’

Met videoRaymond van Barneveld heeft in de eerste ronde van de European Darts Open afgerekend met Filip Sebesta en mag zich nu opmaken voor een clash met Michael van Gerwen. De vijfvoudig wereldkampioen klopte de nummer 142 van de wereld met 6-3 en wacht nu dus een Nederlands onderonsje in de tweede ronde.

Van Barneveld kwam tot een gemiddelde van 98.71 en scoorde 50 procent op zijn dubbels. Dat was ruim voldoende voor de zege, die geen moment in gevaar kwam. De laatste keer dat Barney en Van Gerwen elkaar troffen was vorig jaar februari op Players Championship 3. Toen won Van Gerwen met 6-3.

,,Ik had bijna mijn beste spel nodig om Filip te verslaan, hij heeft het echt goed gedaan. Nu kan ik niet wachten tot morgen", zo blikte Van Barneveld direct vooruit op het duel met Van Gerwen, dat zaterdagavond plaatsvindt. ,,Michael en ik hebben al zo vaak tegen elkaar gespeeld, ik kan niet wachten om weer tegen hem te spelen. Michael van Gerwen tegen Raymond van Barneveld, dat is echt een topwedstrijd. Het is als Ajax tegen Feyenoord, Bayern München tegen Borussia Dortmund of Manchester United tegen Liverpool.”

Volledig scherm Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen © PDC

Mighty Mike kreeg donderdag een flink pak slaag in de Premier League. Nadat hij eerst Peter Wright en Nathan Aspinall nog versloeg, ging hij in Newcastle in de finale met 6-1 onderuit tegen Gerwyn Price. Daar baalde Van Gerwen uiteraard stevig van: ,,Hij is normaal gesproken heel bang tegen mij", zei Van Gerwen na afloop.

Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert zijn in Leverkusen ook al geplaatst voor de tweede ronde en stromen vandaag dus net als Van Gerwen in. Zij spelen allebei in de middagsessie. Van Duijvenbode treft dan Ted Evetts, die met liefst 6-0 te sterk was voor José de Sousa. Noppert neemt het op tegen Chris Dobey, die Maik Kuivenhoven met 6-2 de baas was.

Jermaine Wattimena verloor in de eerste ronde tegen Ryan Joyce, Geert Nentjes boog voor Ricardo Pietreczko en Jurjen van der Velde moest zijn meerdere erkennen in René Eidams. De European Darts Open in Leverkusen is het tweede EuroTour-toernooi van dit jaar.

Programma tweede ronde European Darts Open:

Middag

Damon Heta - Andy Boulton

Rob Cross - Ryan Joyce

Dave Chisnall - Jim Williams

Dirk van Duijvenbode - Ted Evetts

Joe Cullen - Ross Smith

Jonny Clayton - Ryan Meikle

Danny Noppert - Chris Dobey

Ryan Searle - Bunting

Avond

Gerwyn Price - Krzysztof Ratajski

Luke Humphries - Brendan Dolan

Michael Smith - Rene Eidams

Peter Wright - Ricardo Pietreczko

Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld

Dimitri Van den Bergh - James Wade

Martin Schindler - William O’Connor

Josh Rock - Ian White

Uitslagen eerste ronde European Darts Open:

William O’Connor 6-3 Marko Kantele

Ryan Joyce 6-4 Jermaine Wattimena

Brendan Dolan 6-1 Steve Lennon

Krzysztof Ratajski 6-5 Bradley Brooks

Ricardo Pietreczko 6-2 Geert Nentjes

Rene Eidams 6-4 Jurjen van der Velde

Ted Evetts 6-0 Jose de Sousa

Andy Boulton 6-5 Luke Woodhouse

Jim Williams 6-2 John Henderson

Ross Smith 6-0 Pascal Rupprecht

Ryan Meikle 6-2 Nico Kurz

Chris Dobey 6-2 Maik Kuivenhoven

Raymond van Barneveld 6-3 Filip Sebesta

James Wade 6-1 Florian Hempel

Ian White 6-5 Gabriel Clemens

Stephen Bunting 6-5 Daryl Gurney

