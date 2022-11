Raymond van Barneveld zet droomweek bij Grand Slam voort: ‘Hoe mooi is het om opa te zien winnen’

Raymond van Barneveld heeft op de Grand Slam of Darts een sensationele zege geboekt. De 55-jarige Hagenaar kwam in de kwartfinale tegen Gerwyn Price met 8-3 achter, maar Barney draaide de partij daarna razendknap om.

Via een 11-9 voorsprong won Van Barneveld uiteindelijk met 16-13. De Hagenaar, in 2012 nog winnaar van de Grand Slam of Darts, had in de groepsfase al verbaasd door met 5-4 te winnen van de nummer 1 van de wereld.

Lees ook Uitslagen en programma Grand Slam of Darts

Van Barneveld wist niet wat hem was overkomen tegen Price, zo zei hij voor de camera van Viaplay. ,,Nee nee, ik kan niet echt beschrijven wat er gebeurd is. Ik kwam met 8-3 achter, maar ik ben daarna echt leg voor leg gaan spelen. Eigenlijk dacht ik alleen maar aan mijn kleinkinderen. Ze mochten opblijven en ik wilde niet dat ze mij zouden zien verliezen. Ik ga niet opgeven voor hun. Hoe mooi is het om opa te zien winnen?”

Zeven legs op rij

De partij ging aan het begin gelijk op. Barneveld, die Price in de groepsfase had verslagen, verloor weliswaar zijn eerste leg, maar brak direct terug. Bij een stand van 3-3 nam de Welshman echter een sprint en liep snel uit naar 3-8. De 55-jarige Nederlander kwam heel sterk terug, won zeven legs op rij en gooide ook nog eens 157 uit. Van Barneveld behield vervolgens zijn voorsprong. Bij een stand van 15-13 brak ‘Barney’ Price opnieuw om de winst binnen te slepen.

Van Barneveld won de Grand Slam of Darts al eens in 2012. Price schakelde in de vorige ronde Danny Noppert uit. Eerder op de avond namen Joe Cullen en Michael Smith uit Engeland het tegen elkaar op. Smith won de partij met 16-15.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik miste wel kansen in het begin", zei Van Barneveld toen hij enigszins tot rust was gekomen bij Viaplay. ,,Ik kwam met 2-0 achter en daarna zelfs met 8-3. Wat gaan we nu nog doen? Toen kreeg ik een ingave dat ik niet mag opgeven en dan zie je wat er nog mogelijk is.” Daarna won Van Barneveld twee sessies met 4-1. ,,Ik had zoiets van, ik geef gewoon niet op. Het was gewoon écht goed he? Ik kwam met 14-10 voor, maar hij knokte zich terug tot 14-13. Toen dacht ik meteen: herpak jezelf nou.”

,,Uiteindelijk schoot die laatste pijl voor 15-13 er gelukkig heel nipt in. Winnen van de nummer 1 van de wereld over 31 legs, dat is gewoon heel bijzonder. Dat komt alleen maar omdat mensen in mij zijn blijven geloven. Zij werken kei- en keihard om mij terug te krijgen op het hoogste podium. Dankzij al die talloze berichtjes heb ik zo’n motivatie. Ik speel niet voor Raymond van Barneveld he, maar voor al die mensen die mij steunen in Nederland. Daar heb ik het altijd voor gedaan en nu ook nog.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.