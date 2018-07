Real biedt 112 miljoen euro op Chelsea-duo, Digne op weg naar Everton

Gaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid nog na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog een paar weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Chelseaduo op weg naar Real?

Volledig scherm Thibaut Courtois © pro shots Real Madrid heeft een bod gedaan van 112 miljoen euro om zowel Willian als Thibaut Courtois over te nemen van Chelsea. Volgens The Sun zou de club uit Londen serieus nadenken over het bod.



Eerder zou Barcelona al drie keer hebben gepoogd om Willian te halen, maar 61 miljoen euro was niet voldoende om Chelsea te overtuigen. De Blues zouden met een bedrag van 112 miljoen wel te porren zijn, zeker omdat Courtois nog maar een contract van één jaar heeft.

Utrecht hoopt op Bergströ m

Update: Bergström tekent voor drie jaar in Utrecht. Lees hier meer

FC Utrecht heeft goede hoop zich snel te versterken met verdediger Emil Bergström. De 25-jarige Zweed is transfervrij en moet een extra optie in de defensie van de Utrechters worden. Bergström vertrok eerder deze maand bij Rubin Kazan na achterstallige salarisbetalingen en kost FC Utrecht daarom geen transfersom. De rechtspoot, eenvoudig international van Zweden, speelde in het verleden voor Djurgardens IF, Grasshoppers en Rubin Kazan.

Digne verlaat Barça

Lucas Digne tekende twee seizoenen geleden een contract bij FC Barcelona, maar was vanaf dag één de stand-in van Jordi Alba. De linksback speelde tot nu toe wel 46 wedstrijden voor de Catalanen. Toch is er volgens de Fransman weinig uitzicht op meer minuten en dus kijkt hij om zich heen. Barça meldt via Twitter dat hij 'een transfer aan het afronden is'. Het lijkt erop dat Digne naar Everton gaat.



De 25-jarige international kan voor 15 miljoen euro de overstap maken naar de stad Liverpool. Bij de club van directeur voetbalzaken Marcel Brands zou Digne de 2e aanwinst zijn, na Richarlison. De Braziliaan werd eerder voor bijna 50 miljoen euro overgenomen van Watford.

Volledig scherm Lucas Digne in actie voor Barcelona in de Copa del Rey. © Getty Images

Udinese legt 20 miljoen neer voor Juve-talent Mandragora

Rolando Mandragora is voor 20 miljoen euro naar Udinese gegaan. De 21-jarige middenvelder stond onder contract bij Juventus. De club uit Turijn leende hem eigenlijk altijd uit. Afgelopen seizoen maakte hij op huurbasis bij FC Crotone in de Serie B indruk, waardoor Udinese nu miljoenen voor hem wil neerleggen.



De Italiaan begon zijn carrière bij Genoa, dat hem in de zomer van 2015 verhuurde aan Pescara. In januari 2016 kocht Juventus hem voor 8 miljoen euro, maar stalde Mandragora wel weer bij Pescara. In de zomer kwam hij terug, maar na een seizoen bij Juventus had hij slechts één wedstrijd achter zijn naam staan waarin hij vier minuten speelde.



Daarom werd hij afgelopen seizoen weer verhuurd. Aan Crotone dus. Daar ging het zo goed, dat hij in juni van dit jaar zelfs debuteerde in het nationale team van Italië. In de oefenwedstrijd tegen Frankrijk voor het WK speelde Mandragora 90 minuten mee.

Volledig scherm Rolando Mandragora (uiterst rechts) met de nationale ploeg van Italië. © Getty Images

Waarde Monteiro in één seizoen verdubbeld

Eerder werd al bekend dat Jamiro Monteiro na één seizoen vertrekt bij Heracles Almelo. De Kaapverdische middenvelder tekent bij FC Metz. Nu is duidelijk dat de Franse club iets meer dan een miljoen euro neerlegt voor Monteiro. De 24-jarige speler gaat met Metz in de Ligue 2 spelen.



Een jaar geleden nam Heracles Monteiro nog over voor iets minder dan een half miljoen. Daarvoor speelde hij bij Cambuur Leeuwarden. Die hadden 'm op zijn beurt weer opgepikt toen hij al een jaar geen club had.