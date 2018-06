Real haalt 17-jarige Braziliaan voor 50 miljoen euro, Ter Avest naar Serie A

Ter Avest tekent bij Udinese

Hidde ter Avest degradeerde afgelopen seizoen met FC Twente uit de eredivisie, maar zelf maakt de 21-jarige verdediger promotie. Ter Avest gaat in de Serie A aan de slag bij Udinese. Hij ondertekende een contract voor vier jaar bij de Italiaanse club, die afgelopen seizoen op de veertiende plek eindigde. De afgelopen drie seizoenen was Ter Avest een vaste waarde in het elftal uit Enschede. Hij liep eind februari in de verloren uitwedstrijd tegen FC Utrecht (3-1) een gebroken enkel op en kwam sindsdien niet meer in actie. Ter Avest treft bij Udinese in Bram Nuytinck een landgenoot. ,,Hidde heeft een grote toekomst voor zich'', zei directeur Franco Collavino.

Real haalt toptalent Rodrygo

Real Madrid heeft zich verzekerd van de komst van het Braziliaanse toptalent Rodrygo. De Spaanse topclub bereikte een akkoord met Santos over de transfer van de zeventienjarige aanvaller, die nog wel een jaar in Brazilië blijft voetballen. Het is de bedoeling dat hij medio 2019 naar Madrid komt. Rodrygo debuteerde eind vorig jaar, toen hij nog zestien was, in de hoofdmacht van Santos. De aanvaller werd al snel vergeleken met Neymar, zijn landgenoot en nu de duurste voetballer ter wereld die ook bij Santos doorbrak. Rodrygo speelde vooralsnog 31 wedstrijden in de hoofdmacht van de ploeg uit São Paulo en maakte daarin negen doelpunten. Volgens Braziliaanse media betaalt Real Madrid ruim 50 miljoen euro voor de Braziliaanse jeugdinternational.

Paulissen verlengt bij Roda JC

Mitchel Paulissen blijft bij Roda JC voetballen. De aanvallende middenvelder bereikte vrijdag met de naar de eerste divisie gedegradeerde voetbalclub een akkoord over een contract voor twee seizoenen. Paulissen scheurde begin oktober zijn kruisband en kwam daarna niet meer in actie. Inmiddels is hij weer hersteld en sluit hij tijdens de eerste training ter voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aan bij de selectie van coach Robert Molenaar. ,,Mitchel is in het verleden van onschatbare waarde geweest voor onze club. Zijn blessure was een mokerslag, maar de manier waarop hij heeft gewerkt om ijzersterk terug te keren is bewonderenswaardig'', zegt technisch directeur Harm van Veldhoven.

Van Aanholt in belangstelling Juve

Bielsa aan de slag bij Leeds

Marcelo Bielsa is de nieuwe coach van Leeds United. De 62-jarige Argentijn tekent een contract voor twee seizoenen op Elland Road. Bielsa bouwde al een fraaie carrière op en gaat nu voor het eerst aan de slag in Engeland. In het Championship, het tweede niveau, wel te verstaan.



Bielsa was hij tussen 1998 en 2004 bondscoach van Argentinië en tussen 2007 en 2011 van Chili. Verder was hij hoofdcoach van onder meer Athletic Bilbao, Olympique Marseille en Lazio. Met Athletic Bilbao verloor hij in het seizoen 2011/2012 de finale van de Europa League van Atlético Madrid. Bij Olympique Marseille stapte Bielsa in 2015 na één competitieduel in zijn tweede seizoen boos op. Bij Lazio vertrok hij een jaar later al na twee dagen. Zijn grilligheid leverde hem de bijnaam 'El Loco' (de gek) op.