Real Madrid denkt weer aan Van de Beek, Mokhtar naar Amerika

Teamwedstrijd Openwater­zwem­mers zevende op WK: ‘Niets is zeker in dit tactische steekspel’

8:13 De Nederlandse openwaterzwemmers hebben bij de WK in Zuid-Korea ook in de landenwedstrijd voor gemengde teams niet kunnen meedoen om de medailles. Esmee Vermeulen, Sharon van Rouwendaal, Pepijn Smits en Ferry Weertman eindigden na 5 kilometer voor de kust van Yeosu op de zevende plaats. In dezelfde samenstelling en in dezelfde volgorde pakte Oranje vorig jaar in Glasgow de Europese titel.