Real Madrid-doelman Navas onzeker voor Tottenham

Het is dringen voor schaatsers aan de 500-metertop

18:54 Met de rentree van Michel Mulder (31) in het team van Gerard van Velde is de branie weer terug bij Team Plantina. Michel Mulder heeft de uitstraling van een dondersteen – nog steeds -, met de haren nu net wat langer dan bijvoorbeeld tweelingbroer Ronald en vaak een grote glimlach op zijn gezicht. Maar als er serieus geschaatst moet worden, dan ontstaat er een metamorfose. En dat moet ook wel in een Olympisch sportjaar.