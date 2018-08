Real Madrid domineert CL-verkiezing UEFA

Schaats­ster Lotte van Beek vindt vooral zekerheid met nieuwe ploeg

16:47 Lotte van Beek (26) is opgelucht. Eindelijk heeft ze weer zekerheid, in elk geval voor het komende jaar. De Olympisch kampioene van 2014 vond vorige week een nieuwe schaatsploeg. ,,Nu kan ik me weer volledig richten op trainen en schaatsen. Ik hoef me niet meer druk te maken om de randzaken.’’