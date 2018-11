Real Madrid en AS Roma zonder te spelen naar knock-outfase CL

UEFA verplaatst Vorskla - Arsenal naar Kiev

21:25 Het duel tussen FC Vorskla Poltava en Arsenal in de Europa League wordt donderdag in Kiev gespeeld. De Europese voetbalbond UEFA heeft besloten om de wedstrijd te verplaatsen naar de hoofdstad van Oekraïne, omdat in de oostelijk gelegen stad Poltava de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.