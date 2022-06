Real Madrid legt Rüdiger vast, Van der Gragt weg bij Ajax, Mata verlaat ManUnited

Sensatie Alcaraz verliest van Zverev: ‘De komende jaren gaat hij ons kansloos verslaan’

Hij was een hype, een sensatie, maar het sprookje van Carlos Alcaraz op Roland Garros is ten einde. In een heerlijke kwartfinale, met af en toe magistraal tennis, verloor de 19-jarige Spanjaard van Alexander Zverev (25): 6-4, 6-4, 4-6, 7-6.

