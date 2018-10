Real Madrid zonder Ramos en Bale tegen CSKA

Ramos en Bale hielden blessures over aan de stadsderby zaterdag tegen Atlético (0-0). De Spaanse verdediger liep een snee boven zijn wenkbrauw op, de Welshman moest in de rust worden gewisseld vanwege spierklachten.



Real Madrid raakte vorige week al Marcelo en Isco kwijt. De Braziliaanse linksback liep een kuitblessure op in het verloren competitieduel met Sevilla, Isco moest een operatie ondergaan vanwege een blindedarmontsteking.