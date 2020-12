Real voorkomt blamage dankzij Benzema, Inter met lege handen

Samenvatting ‘10 punten in een poule met Liverpool en Ajax: onvoorstel­baar bijna’

9 december Trainer Gian Piero Gasperini kon zijn geluk niet op na de zege van Atalanta bij Ajax (1-0) in de Champions League. ,,Dit is echt ongelooflijk”, jubelde hij. ,,Ik ben buitengewoon tevreden. We zitten weer in de achtste finales van de Champions League. We halen 10 punten in een poule met Liverpool en Ajax. Onvoorstelbaar bijna.”