Rechter oordeelt in voordeel Novak Djokovic: Serviër mag Australië in

Het ziet ernaar uit dat Novak Djokovic toch gewoon mee kan doen aan de Australian Open. De rechter die zijn beroep behandelde, oordeelde dat de nummer 1 van de wereld moet worden vrijgelaten uit het hotel waar hij na zijn aankomst in Australië verplicht moest blijven. Hij vernietigde het besluit van de overheid om het visum van de tennisser in te trekken.

De bal ligt nu bij immigratieminister Alex Hawke. Volgens advocaat Christoper Tran heeft Hawke de macht om het visum van Djokovic opnieuw te weigeren. Hij kan de beslissing van rechter Anthony Kelly in principe weer ongedaan maken. Kelly stelt ook dat als Hawke die beslissing neemt en Djokovic daartegen in beroep gaat, hij bij verlies van dat beroep drie jaar lang het land niet meer in kan. Het kamp-Djokovic moet nog inzage krijgen tot die voorwaarden om in beroep te gaan.

Rechter Anthony Kelly oordeelde vandaag dat het intrekken van Djokovic‘ visum illegaal was. Hij uitte tijdens de zitting meteen al zijn bezorgdheid over de behandeling van de Servische tennisser op het vliegveld. Djokovic werd daar bij aankomst in het land aangehouden.

Volledig scherm Fans van Novak Djokovic reageren opgetogen op het nieuws dat hun held in Australië mag blijven. © AP

Kelly zei dat het erop leek dat Djokovic voor vertrek de vereiste ‘medische vrijstelling’ had gekregen om zonder vaccinatiebewijs het land in te mogen, om zo deel te kunnen nemen aan de Australian Open. Ook zou hij volgens de rechter daar bewijs voor hebben overlegd toen hij landde. ,,Het punt waar ik enigszins geïrriteerd over ben is: wat had deze man nog meer kunnen doen?”, zei Kelly.

Quarantaine

De 34-jarige Djokovic verblijft sinds enkele dagen in quarantaine in een hotel in Melbourne. De Servische nummer 1 van de wereld zag zijn visum donderdag bij aankomst in Australië door de douane ingetrokken worden, omdat hij niet zou hebben kunnen aantonen waarom hij over een ‘medische vrijstelling’ beschikt. De advocaten van Djokovic meldden zaterdag dat de tennisser half december besmet zou zijn geweest met het coronavirus.

De zaak in Melbourne begon deze nacht (Nederlandse tijd) later dan gepland doordat de website waarop de zaak live te volgen was door de grote mondiale interesse tijdelijk crashte.