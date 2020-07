Record voor Spaanse golfer Jimenez (56) met 707de toernooi

Hij liet zien het golfen nog niet verleerd te zijn, want met een ronde van 64 slagen (acht onder par) staat Jiménez op de gedeelde tweede plaats achter landgenoot Sebastian Garcia Rodriguez. “Golf is mijn leven”, zei de Spanjaard, die met een glas rioja in zijn hand de baan afliep nadat hij via een videoverbinding was gefeliciteerd door de oude recordhouder Sam Torrance. De Schot speelde 706 toernooien op de Europese Tour.