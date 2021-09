Recordhouder Cristiano Ronaldo opnieuw de held van United

VideoCristiano Ronaldo heeft vanavond nog maar eens zijn waarde bewezen voor Manchester United. Uitgerekend in de wedstrijd waarin hij alleen recordhouder werd van meeste wedstrijden in de Champions League kroonde hij zich in de 95ste minuut tot matchwinner tegen Villarreal: 2-1.

Europa League-winnaar Villarreal (dat toen in de finale Manchester United versloeg) was op Old Trafford volkomen terecht op voorsprong gekomen. Na een assist van de Nederlandse uitblinker Arnaut Danjuma Groeneveld opende Paco Alcácer de score.

Pas daarna begon United, waar Donny van de Beek tot zijn frustratie de hele wedstrijd op de bank bleef, goed te voetballen. Met een prachtige volley tekende Alex Telles voor de gelijkmaker, maar daar leek het ook bij te blijven voor de thuisploeg. Totdat Ronaldo in de allerlaatste minuut van de blessuretijd vanuit een moeilijke hoek via de vingertoppen van de doelman Old Trafford in extase bracht.

Ronaldo speelde zijn 178ste wedstrijd in de Champions League. De aanvaller van Manchester United passeert daarmee oud-keeper Iker Casillas. Nummer drie is Xavi (151), die vrijwel zeker dit najaar wordt achterhaald door Lionel Messi (150). Nummer 5 in het rijtje is Raul. De top 5 heeft een verleden bij Real Madrid en FC Barcelona.

CR7 heeft al flink wat record in de Champions League in handen. Zo maakte hij de meeste goals (vanavond in Bern al zijn 135ste), de meeste goals in één CL-seizoen (17), is hij de enige speler die ooit elf CL-duels op rij scoorde en heeft hij de meeste treffers in finales in de Champions League op zijn naam (5).

