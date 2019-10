Recordrenner Hansen gaat nog een jaar door

Voetbalve­det­te Maradona mogelijk nog een zoon en dochter rijker

6:44 Argentijnse media melden dat Diego Maradona spoedig het vaderschap over een zesde kind zal erkennen. Ook wordt momenteel onderzocht of de voormalig wereldkampioen de biologische vader is van een zevende kind, aldus de advocaat van het Argentijnse idool.