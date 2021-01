Records voor het grijpen, maar Femke Kok blijft met beide benen op de grond

Door Lisette van der Geest



,,Drie?”, roept Femke Kok, het ongeloof duidelijk in haar stem. ,,Echt? O, dat is wel écht cool.” Drie Nederlandse vrouwen gingen de pas 20-jarige sprintster voor met wereldbekerwinst op de 500 meter. Zaterdagmiddag in Thialf was de Friezin in 37,08 de beste tijdens haar eerste internationale wedstrijd van het seizoen. Het is ook de eerste Nederlandse wereldbekeroverwinning bij de vrouwen op de kortste schaatsafstand sinds tien jaar.



Ze is nog jong, het is haar eerste jaar bij de senioren, zo vertelt ze uit zichzelf niet voor het eerst dit jaar. Niet omdat Kok wil pochen met haar prestaties op jonge leeftijd, daar is ze veel te bescheiden en voorzichtig voor - ‘Ik probeer gewoon altijd met beide benen op de grond te staan’ - maar omdat ze vooral zichzelf verbaast.