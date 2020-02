Recordsnelheden in Salt Lake City? ‘Ergens is die hoge snelheid ook best eng’

Door Pim Bijl en Lisette van der Geest



‘Niet te veel nadenken. Niet spannender maken dan het is. Gewoon de bochten wijd blijven aansnijden. Wegblijven bij de blokken. Dan komt het goed’. Zie hier de mantra van Thomas Krol, voorafgaand aan een race op het recordijs van Salt Lake City. ,,Het is best wel iets bizars”, zegt de op-één-na snelste man op de 1500 meter over schaatsen op extreem hoge snelheid, soms met snelheden die hij nooit eerder haalde. Geen ijsbaan is sneller dan de olympische baan van Salt Lake City, die in 2001 opende en prompt voor verandering zorgde op de wereldrecordoverzichten.



Van de huidige wereldrecords over de gangbare individuele afstanden is er slechts één ergens anders gereden: de 5000 meter door Martina Sáblíková in Calgary - de baan die 320 meter lager ligt dan die van Salt Lake City: 1105 om 1425 meter. Op het ijs van Salt Lake City wordt vanaf vandaag geschaatst om de wereldtitels. En die bestemming geeft het titeltoernooi direct een extra lading: er valt meer te halen dan een gouden plak. Mits er hogere snelheden dan ooit worden gehaald.