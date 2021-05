Red Bull-baas Horner: ‘Geweldige start was echt een Verstappen-actie’

Teambaas Christian Horner van Red Bull moest erkennen dat Lewis Hamilton van Mercedes in de Grote Prijs van Spanje sneller was. De Britse wereldkampioen passeerde Max Verstappen aan het einde van de race en verwees de Limburger naar de tweede plek.

,,We konden het niet anders hebben gedaan. Lewis en Mercedes waren sneller dan wij en konden Max heel dicht volgen zonder hun banden te beschadigen", zei Horner. Hij was vol lof over de ‘geweldige start’ van Verstappen: ,,Max ging er helemaal voor bij de eerste bocht en greep de mogelijkheid om de leiding te pakken. Het was een echte Verstappen-actie. Hij positioneerde de wagen heel goed, remde later en maakte een wijde bocht om de leiding te pakken.”

De langzame pitstop kwam volgens Horner doordat er miscommunicatie was en Verstappen een ronde eerder naar binnen kwam dan het team verwachtte. ,,Door snel te denken en snelle reacties vanuit de pitmuur en het team konden we het tijdverlies tot een minimum beperken.”

Bekijk hieronder de samenvatting van de GP van Spanje:

Monaco

Horner en Red Bull richten zich nu helemaal op Monaco. ,,En we blijven werken in de fabriek om nog meer uit de wagen te halen en dichter bij Mercedes te komen.” De teambaas vond dat Sergio Pérez zich goed had hersteld van zijn achtste plaats in de kwalificatie door als vijfde te eindigen. ,,Hij maakte een gewaagde actie bij Daniel Ricciardo door in de eerste bocht buitenom te gaan en pakte zo goede punten voor het team.”

De Mexicaan zei zelf dat het hem erg veel tijd had gekost om Ricciardo in te halen. ,,Ik heb veel moeite gedaan en het lukte ook, maar daarna had ik niet veel over van mijn banden.” Pérez zegt steeds meer gewend te raken aan zijn Red Bull en kijkt uit naar de race in Monaco. ,,Zeker met deze wagen die zo competitief is hebben we een kans om te winnen.”

