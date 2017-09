Red Bull bevestigt: In 2018 heet het team Aston Martin Red Bull Racing

Volgens Red Bull gaat de samenwerking nog verder. In Milton Keynes, waar de renstal is gevestigd, komt een nieuw gebouw waar 110 werknemers van Aston Martin geplaatst worden. Daar wordt verder gewerkt aan de opvolgers van de Valkyrie.



De samenwerking lijkt de opmaat voor de uiteindelijke levering van motoren in 2021. Daarover zegt Andy Palmer, directeur van Aston Martin: ,,We zijn erg geïnteresseerd in de motordiscussie, maar we stappen alleen in de Formule 1 als de omstandigheden juist zijn."