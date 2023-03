Red Bull en Max Verstappen ogen na eerste race nog net zo dominant als vorig jaar: ‘Dit zijn we echt niet gewend, hoor’

met video De Vries positief verrast door team: ‘We konden meedoen en aanvallen’

Nyck de Vries hield gemengde gevoelens over aan zijn debuut in de Formule 1 voor AlphaTauri. De 28-jarige Fries eindigde als veertiende in de Grote Prijs van Bahrein, met een ronde achterstand op winnaar Max Verstappen. Een plek in de top 10 en daarmee punten voor het WK bleef buiten bereik voor De Vries.