Red Bull laat oog vallen op Colton Herta als opvolger Pierre Gasly: ‘Alle partijen zijn het eens’

De 22-jarige Herta is gewild. Hij maakt furore in de Amerikaans IndyCar, maar kan niet zomaar de overstap maken naar de Formule 1. Hij heeft namelijk nog niet genoeg punten verzameld om in aanmerking te komen voor een racelicentie in de Formule 1. Om die reden heeft Red Bull, dat ook eigenaar is van AlphaTauri, dispensatie gevraagd bij de FIA.