Red Bull luidt noodklok over uitgavenlimiet: ‘Elk team zal zo'n 200 à 300 mensen moeten ontslaan’

Christian Horner maakt zich zorgen. De teambaas van Red Bull vreest dat het voor de Formule1-teams door de hoge inflatie onmogelijk is om onder het budgetplafond van 132 miljoen euro te blijven. Renstallen kunnen zwaar bestraft worden bij het overschrijven ervan. Als de FIA niet ingrijpt, is Horner bang dat de titelstrijd voor de rechtbank zal worden beslist.

132 miljoen euro. Zoveel mogen de Formule 1-teams dit jaar uitgeven (op enkele uitzonderingen na, zoals de lonen van de coureurs, red.). De FIA riep de maatregel in 2021 in het leven om een eerlijker en vooral spannender kampioenschap te krijgen.

Het budgetplafond zorgde al voor heel wat stress, maar dezer dagen nog wat extra. Heel wat teams beweren dat het onmogelijk is om onder die grens te blijven. De reden? De hoge inflatie. Ferrari, Mercedes en Red Bull trokken onlangs aan de alarmbel. Christian Horner, teambaas van die laatste, gaat er bij Sky Sports dieper op in.

Volledig scherm Verstappen en Horner. © ANP

„Je hebt als renstal controle over het ontwerp van de auto. Dat doe je samen met een groep van engineers. Maar op dit moment is er, net als bij heel wat huishoudens over de hele wereld, geen controle over de kosten. In Groot-Brittannië (waar Red Bull gevestigd is, red.) zien we een voorspelde inflatie van elf procent. Dat heeft een invloed op de prijs van ruwe materialen, elektriciteit, grondstoffen en onderdelen die geleverd worden.”

Rechtbank

En dus moet de Autosportfederatie (FIA) iets doen, vindt hij. Anders dreigen de werknemers de dupe te worden. „Ik schat dat elk team zo’n 200 à 300 mensen zal moeten ontslaan om binnen de limieten te blijven. Is dat de juiste oplossing? Niemand had dit kunnen voorspellen. Dit is volgens mij overmacht waar de FIA moet ingrijpen.”

Horner benadrukt dat de helft van de teams momenteel zwaar in de problemen zit en de budgetlimiet van dit seizoen zal overschrijden. De sancties daarop zijn streng. In het ergste geval kunnen teams zelfs gediskwalificeerd worden. Dan dreigt de titelstrijd naast het circuit te worden beslist. „We willen niet dat het kampioenschap in de rechtbank of in Parijs bij de FIA wordt beslist. We hebben nog zes maanden om dit op te lossen. We moeten nu handelen.”

