Red Bull toont de nieuwe wagen van Max Verstappen

Vandaag zal Verstappen de eerste meters maken in de wagen tijdens een filmdag. Tijdens een filmdag mag Verstappen maximaal 100 kilometer rijden. Op deze manier kan Red Bull toch al wat informatie verzamelen voorafgaand aan de testdagen die volgende week op het programma staan. Waar Red Bull de vorige jaren verraste met een aparte kleurstelling tijdens de testdagen, is de wagen nu al gelijk getoond in de standaard ‘livery’.



Opvallend aan de nieuwe auto is de luchtinlaat op de neus. Waar er voorheen een groter gat zit, is deze nu subtieler weggewerkt. Daarnaast is er gelijk achter de voorvleugel, bij het begin van de rode stier, een zogenaamde ‘cape’ aangebracht. Deze moet de lucht beter langs de auto geleiden.

Gelijk succes vereist

Eindeloos heeft Red Bull Racing de afgelopen maanden gehamerd op het belang om er in Australië meteen vanaf dag één te staan. Red Bull, Honda en Verstappen willen niets minder dan de wereldtitel in 2020. Nooit is dat zo expliciet uitgesproken als nu. En wil je Mercedes kloppen dan volstaat aanklampen en groeien in het seizoen niet langer. De RB16 moet meteen leveren. Vijfde of zesde in Melbourne is niet meer genoeg. Nee, zelfs zo’n derde plaats op ruim twintig tellen achter een winnende Mercedes zoals vorig jaar, zal nu voelen als een valse start.

Eerder dan ooit is daarom de focus verlegd op het nieuwe seizoen. ,,We moéten er meteen staan. Niet pas vanaf de zomer of op het einde van het seizoen. Nee, vanaf race één’’, zo sprak Verstappen al. ,,En dat beseft iedereen bij ons zich heel erg goed.’’