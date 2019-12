Red Bull: We lopen twee weken voor op schema met de nieuwe auto

Rus snel klaar op WTA-toer­nooi in Limoges

13:35 Het is Arantxa Rus niet gelukt de tweede ronde te bereiken van het kleine WTA-toernooi in Limoges. De nummer 2 van Nederland moest op het indoortoernooi in Frankrijk in de openingsronde haar meerdere erkennen in de Roemeense Ana Bogdan. Het werd 7-5, 6-2.