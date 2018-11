Red Bull zwaait Renault uit

Red Bull debuteerde met motoren van Ferrari in de Formule 1, maar stapte in 2007 over naar Renault. Met de Franse krachtbronnen in de auto veroverde de Oostenrijkse renstal met Sebastian Vettel achter het stuur vier keer op rij de wereldtitel (2010, 2011, 2012 en 2013). De laatste jaren bekoelde de liefde. De Renault-motoren konden niet op tegen de krachtbronnen van Mercedes en Ferrari. Regelmatig stonden Max Verstappen en Daniel Ricciardo met een geplofte motor langs de kant. Een breuk bleek onvermijdelijk. Vanaf volgend jaar rijdt Verstappen met een Honda-motor in zijn bolide.



Op Twitter somt Red Bull nog eens de resultaten van twaalf jaar met Renault op. ‘59 overwinningen, 60 polepositions, 160 podiumplaatsen, 8 wereldtitels en 12 jaar. Vandaag eindigt een lange en succesvolle samenwerking met Renault.’



Bij Verstappen was geen sprake van melancholie. Hij liet duidelijk doorschemeren blij te zijn dat hij verlost is van de Franse motoren die hem zo vaak in de steek lieten.