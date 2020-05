Redbad Strikwerda wil met Dynamo graag naar de Bundesliga

VOLLEYBALAls het aan coach Redbad Strikwerda ligt spelen de volleyballers van Dynamo komend seizoen in de Duitse Bundesliga. Het liefst in het aanstaande seizoen, en anders toch zeker volgend jaar. ,,Er moet echt wat veranderen in ons volleybal, want we doen niet meer mee. We verliezen de slag.’’

Strikwerda ziet het al helemaal voor zich. Wedstrijden tegen Berlin Volleys, United Volleys Frankfurt of VfB Friedrichshafen, de beste teams van Duitsland. Zware gevechten, met meer weerstand, daar worden de spelers beter van. ,,Daar heb je iets meer aan dan aan wedstrijden in de eredivisie, als je na een uurtje met een 3-0 overwinning onder de douche staat.’’

De coach heeft zijn wilde idee inmiddels gedropt bij de voorzitter van de Duitse Bundesliga en die staat daar niet onwelwillend tegenover. ,,De voorwaarde die er nu ligt is wel dat we een alliantie zoeken met een Duitse club en dan een licentie aanvragen. Dat maakt het op korte termijn lastig. Het liefst doen we ook mee als Dynamo, zodat we die teams ook naar Apeldoorn kunnen halen. Dat wil je de mensen laten zien.’’

Nieuwe invloeden

De gedachtenkronkel van Strikwerda heeft ook te maken met de zorgen in de Duitse competitie. Daar zijn in de laatste maanden drie teams omgevallen (Haching, Rottenburg en Eltman). De inschrijvingstermijn voor de nieuwe competitie is verstreken, negen ploegen en een Duits Talentteam staan aan de start. Maar de sterke clubs in Duitsland snakken ook naar nieuwe invloeden. ,,Voor een goed idee staan ze in Duitsland wel open, eventueel via een wildcard. Ik wil er graag energie insteken.’’

De coach vindt het vooral van belang dat de jonge Nederlandse spelers beter klaargestoomd worden voor een loopbaan bij een buitenlandse club. ,,We hebben nu gezien dat Rik van Solkema naar België is gegaan, omdat het niveau daar hoger ligt. Dat soort jongens kan je langer vasthouden als je ze meer kan bieden. En dan hebben we het niet over het trainingsprogramma, maar over meer zwaardere wedstrijden. Nu spelen we in een seizoen misschien zes of acht Europese wedstrijden. Maar die weerstand wil je wekelijks.’’

Quote Nu spelen we zes of acht Europese wedstrij­den in een seizoen, die weerstand wil je wekelijks Redbad Strikwerda, Dynamo

Strikwerda speelde met zijn teams vijftien jaar geleden al wedstrijden in Duitsland, op vriendschappelijke basis. Recent, tijdens een bezoek aan Giessen, sliepen de volleyballers in de praktijkruimte van een fysiotherapeut. Als je maar inventief bent. ,,De leiding van Dynamo vindt het vast een duur plan, maar ze hebben wel de intentie om het te willen regelen. De grootste verandering in het budget zijn de extra reizen, met eventueel een bus met bedden. Want we hebben niet het geld om overal even een hotel te boeken voor twintig man.’’