Regen, bandenstrategie en ‘tifosi’: het gaat intens worden tussen Max Verstappen en Charles Leclerc

Als de 21 ronden van de sprintrace een voorbode waren voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, wacht er vandaag op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari een bloedstollende strijd tussen Red Bull en Ferrari.

In Imola zijn alle ingrediënten aanwezig voor een intens gevecht. Max Verstappen, die vooraan mag starten, durft er nog steeds niet helemaal vanuit te gaan dat zijn auto nu volledig betrouwbaar is. Gisteren was er niet voor niets een probleempje met de synchronisatie van zijn versnellingen, waardoor hij zeer traag startte.

De Formule 1-wereld is in Imola neergestreken voor de vierde race van het seizoen. Bekijk hier alle video’s van de vrije trainingen, kwalificatie, sprintrace én uiteindelijk de hoogtepunten van de race.

Charles Leclerc, de thuisfavoriet en overtuigend leider in het WK-klassement, had moeite om de slijtage aan de zachte banden onder controle te houden, terwijl zijn Ferrari twee weken geleden in Australië juist zo goed was met de medium- en harde band.

En dan is er nog Carlos Sainz, die op het thuiscircuit van zijn team de druk nog niet altijd even goed aan lijkt te kunnen, maar na zijn crash in de kwalificatie inmiddels wel is opgerukt naar plek 4. En Sergio Perez, die dit jaar veel meer uit zijn Red Bull lijkt te halen dan hij vorig jaar deed, start vanaf P3 tussen de Ferrari's in.

Het is een bijzonder interessant uitgangspunt voor een race, die goed beïnvloed zou kunnen worden door de weersomstandigheden. Er is namelijk een beetje regen voorspeld voor tijdens de race. En in die regenachtige omstandigheden pakte Verstappen vrijdag pole position in de kwalificatie. De Nederlander heeft sowieso altijd vertrouwen in zijn capaciteiten als het gaat om rijden over een nat circuit. En vorig jaar won hij de Grand Prix van Emilia-Romagna ook in regenachtige omstandigheden.

Maar er zijn dus meer factoren die een rol gaan spelen tijdens deze grand prix. ,,Want als ik tijdens de race net zo start als tijdens de sprintrace, moet ik zeker over mijn schouder kijken naar Leclerc", zei Verstappen na zijn zege op zaterdag. ,,En met verschillende banden wordt het sowieso anders.”

Als het aan Leclerc ligt, wordt het zeker anders. Hij heeft bovendien ook niet iets te bewijzen aan het Italiaanse publiek. De ‘tifosi’ zijn naar Imola gekomen om Ferrari te zien winnen en waren er van tevoren ook van overtuigd dat dat zou gaan gebeuren.



,,Het publiek is geweldig", gaf Leclerc kort na de sprintrace dan ook al aan. ,,Het is prachtig om zoveel mensen voor je te zien juichen.” Hij sprak ze vervolgens in vloeiend Italiaans toe: ,,Ik probeer ervoor te zorgen dat de race anders afloopt dan de sprintrace.”

Een tweestrijd tussen de twee sterkste teams van dit moment, in de regen, voor het thuispubliek van één van die teams. Het belooft een intense Grand Prix van Emilia-Romagna te worden.

Volledig scherm Charles Leclerc en Max Verstappen op Imola. © Pro Shots / Michael Potts

