Regen verwacht bij Formule 1-race in Sotsji: paddock al ondergelopen

Het Formule 1-circus is voor de volgende race neergestreken in Sotsji, een badplaats aan de Zwarte Zee. Het circuit Sochi Autodrom ligt bij het voormalige olympische dorp, waar tijdens de Winterspelen van 2014 alle atleten verbleven.

Carlin Racing, onder meer actief in de Formule 2 en 3, plaatste gisteren op sociale media overigens al een foto van een ondergelopen paddock in Sotsji.

Voor vrijdag wordt er in de ochtend regen verwacht, waardoor de kans groot is op een natte eerste vrije training. Het weer klaart gedurende de dag waarschijnlijk op, waardoor Max Verstappen & co de tweede sessie waarschijnlijk op een droog circuit kunnen afwerken.

De kans is vervolgens groot dat de kwalificatie op zaterdag onder natte omstandigheden plaatsvindt. Vooralsnog worden voor de hele dag buien verwacht. Zelfs al is het een tijdje droog, dan nog zal het circuit waarschijnlijk nat zijn. Voor de race van zondag is de weersverwachting nog onzeker. Er is kans op buien, maar het is zeker ook niet uitgesloten dat de zon kan doorbreken.

Het is voor de organisatie in elk geval niet te hopen dat er zelfde taferelen als recent tijdens de Grand Prix in België ontstaan. Destijds maakte het slechte weer het onmogelijk om een race te houden. Het werd nog wel kort geprobeerd, maar al snel werden alle auto’s weer naar binnen gestuurd. Verstappen werd uitgeroepen tot winnaar, maar kreeg in dit geval wel maar de helft van de oorspronkelijk te behalen punten.

