Reggeborgh wil Zwollenaar Ronald Mulder alsnog naar wereldbekers en gaat in beroep tegen uitsluiten Verweij en Ntab

De aanwijzing van Nuis - die het NK miste omdat hij niet voldoende hersteld was van griep - gaat ten koste van Ntab, die op het NK derde werd op de 1000 meter, en Koen Verweij die derde werd op de 1500 meter. Teammanager Henk Schra van Reggeborgh: ,,We gaan zeker protest aantekenen. Laat duidelijk zijn dat we de kwaliteiten van Kjeld kennen, maar Koen en Dai Dai hebben zich gewoon geplaatst. We hebben zondag nog tijdens het NK al een brief naar de KNSB gestuurd met een voorstel. Wij vinden dat Kjeld een week voor het WK in Calgary nog de strijd met Dai Dai en Koen zou moeten aangaan. En wie daar het beste is, moet dan een week later het WK rijden.”