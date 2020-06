Regiotoppers in de ban van de tennisbal: ‘Ik beleef tennis heel intens’

In elke regio kunnen veel jeugdspelers een aardig balletje slaan, maar sommigen springen eruit. Drie van hen over hun favoriete sport.

Maarten ter Hofte (16)

Speelt bij Goorse TC en Nationaal Tennis Centrum



Maarten ter Hofte verwachtte drie jaar geleden niet dat hij rolstoeltennis zo leuk zou vinden. Zijn moeder Annemarie zag een advertentie bij de lokale tennisclub en vroeg haar zoon dat eens te proberen. Maarten is geboren met spina bifida (een open rug). ,,Een deel van mijn benen functioneert daardoor niet goed. Ik kan maar kleine stukjes lopen.’’

Via een gespecialiseerde rolstoeltennistrainer kwam Maarten terecht bij de Talentengroep van de nationale bond. ,,Mijn goede punten zijn doorzettingsvermogen, veel trainen en spelinzicht. Minder is mijn perfectionisme en te snel een punt willen winnen. Ik ben Nederlands kampioen geworden bij de junioren, dat is iets wat niet veel mensen kunnen zeggen. Het maakt me trots.’’

De internationale toernooien Knokke Zoute Junior Roller Open en ITF Indoor Heuvelrug won Maarten ook. Hij staat nu tiende van Nederland bij de senioren en eerste bij de junioren.

,,Tennis geeft een goed gevoel’’, zegt hij. ,,Ook al heb je een beperking, je kunt sporten. En ergens goed in zijn. Het heeft me nieuwe vrienden opgeleverd. We hebben allemaal een beperking en iedereen accepteert elkaar. Ik ben er zelfstandig van geworden. Ik vlieg alleen naar het buitenland en kan me goed redden.’’

Volledig scherm Maarten ter Hofte. © Frank Jansen

Abel Forger (14)

Woont in Soestdijk

Speelt bij BK Tennis en LTC Soestdijk

Abel Forger is een allrounder en een doorzetter; zijn moeder noemt hem ‘een echte strijder’. Hij is al drie keer Nederlands kampioen geworden, voert de nationale juniorenranglijst van de KNLTB aan en komt vaak terug van achterstanden. Zo kreeg hij in februari op een internationaal toernooi in Zoetermeer in de tweede en derde ronde matchpoint tegen. Hij wist de partijen nog te winnen. ,,Dat is het mooie aan tennis: wedstrijden zijn altijd nog om te draaien. Ze duren net zo lang als je goed bent.’’

Abel zit in havo 3 in Hilversum bij andere sporttalenten in de klas, al hebben ze elkaar dan tot voor kort een tijd niet gezien. Bij voetballers uit de jeugd van Ajax bijvoorbeeld. ,,We praten vaak over sport’’, aldus Abel, die zelf fan van FC Utrecht is.

Trainen doet hij vijf keer per week. Op uithoudingsvermogen, voetenwerk en techniek. ,,Mijn service kan harder. De bal hoger opgooien is een verbeterpunt. Ik ben een allrounder. In alles voldoende. Een Djokovic. Ik kijk veel naar tennis op tv. Nadal is een krachtige speler, daar spiegel ik mij ook aan. Tennis is een gave individuele sport. Je bent zelf bepalend voor wat je doet.’’

Volledig scherm Abel Forger. © Angeliek de Jonge

Anouk Koevermans (16)

Woont in Berkel en Rodenrijs

Speelt bij ATV Berkenrode en Martin van der Brugghen

Tennis zit Anouk Koevermans in het bloed. Haar vader is oud-tennisprof en Davis Cup-held (en huidig Feyenoord-directeur) Mark Koevermans, een van haar broers heeft bij de top van Nederland getennist en van jongs af aan was ze altijd met een racket en een bal in de weer. ,,Ik beleef tennis heel intens’’, vertelt Anouk. ,,Het liefst speel ik de hele dag door. Ik haal er veel plezier uit. Het is meer trainen dan wedstrijden spelen; ik train zes dagen in de week. Als ik klaar ben met school ga ik veel toernooien spelen.’’

Kiki Bertens begon haar carrière als 6-jarige ook bij ATV Berkenrode. Een stimulans? ,,Gaaf om te zien dat zij de beste tennisster ooit in Nederland is. Ze doet het supergoed, het is daarom zeker een stimulans om het nog beter te doen. Als ik kan, kijk ik haar wedstrijden op tv. Haar spel is zo goed, en daarom zo leerzaam voor mij. Zelf kan ik veel druk zetten in de rally, waardoor het punt afmaken makkelijker wordt. Mijn fanatisme vind ik ook een goed punt. Op mentaal gebied kan ik nog stappen zetten, dat is niet altijd even goed. Het gaat wel steeds beter.’’

Ze is trots op haar nationale titels tot en met 12 en 16 jaar. Als 14-jarige won ze haar eerste Nationale Ranglijsttoernooi. ,,Als je jezelf na een heel goede week in de finale kunt belonen met de titel, dan stap je met een fantastisch gevoel de baan af. Toernooien winnen blijft het allermooiste. Dat hoop ik nog vaak mee te maken.’’

Volledig scherm Anouk Koevermans. © Frank Jansen