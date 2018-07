Reichenbach voorlopig aan de kant met botbreuken

Reichenbach werd in juni nog vierde in La Route d'Occitanie, een rittenkoers die gewonnen werd door de Spanjaard Alejandro Valverde. In de Giro d 'Italia eindigde hij kort daarvoor als 22ste. Afgelopen najaar kwam de 29-jarige Zwitser ook al ten val in de Italiaanse koers Tre Valli Varesine. Hij liep daarbij onder meer een gebroken elleboog op. Volgens Reichenbach was de Italiaan Gianni Moscon de veroorzaker. Hij diende destijds zelfs een klacht in bij de internationale wielrenunie UCI, die de zaak later seponeerde wegens gebrek aan bewijs.