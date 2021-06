Reinier Robbemond nieuwe trainer De Graafschap

Robbemond is geen onbekende voor De Graafschap, want als speler stond hij van januari 2005 tot juni 2009 onder contract bij de Doetinchemse club. Als middenvelder speelde Robbemond bijna 100 competitieduels voor de Superboeren. Hij werd met De Graafschap in 2007 kampioen in de eerste divisie en sloot zijn profcarrière in 2009 in Doetinchem af met een degradatie.