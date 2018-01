Rel in het Noorse handbal: naaktfoto's gestolen en verspreid

,,Ik was helemaal van streek'', zei Mørk over het opduiken van haar privéfoto's binnen het Noorse mannenteam. Volgens de Noorse boulevardkrant VG wilde de handbalster zelfs bedanken voor de nationale ploeg, ook al omdat de Noorse handbalbond het incident in eerste instantie intern wenste af te handelen. De bondsvoorzitter heeft Mørk echter alsnog steun toegezegd. Inmiddels is duidelijk geworden dat enkele Noorse internationals inderdaad foto's van hun vrouwelijke collega hebben ontvangen op hun mobieltje. Hoe ze daarmee zijn omgegaan, weet de Noorse handbalbond niet. De gewraakte beelden van Mørk zijn in elk geval verwijderd.