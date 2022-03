Relatie dementie en koppen voor het eerst bij Nederlandse ex-profvoetballer aangetoond

De aanwijzingen dat veelvuldig koppen schadelijk voor het brein is, bestaan al jaren. Een verband was in ons land echter nog nooit gelegd. Tot nu. De begin december overleden ex-profvoetballer Wout Holverda kent de wrange primeur. De Leidse spits was begin jaren tachtig namens Sparta een ware plaag voor verdedigers in de eredivisie. In 136 wedstrijden scoorde Holverda 56 goals, waarvan ondanks zijn 1.78 meter vele met het hoofd.