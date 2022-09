Remco Evenepoel gaat dit jaar toch nog een keer zijn regenboogtrui showen

De 22-jarige Evenepoel, die zondag met een indrukwekkende solo naar de wereldtitel op de weg reed in het Australische Wollongong, zou aanvankelijk dit jaar geen wedstrijden meer fietsen, maar de organisatie van de wielerkoers kreeg maandag een telefoontje van ploegmanager Patrick Lefevere. ,,Met de wens dat hij Remco Evenepoel wil opstellen in Binche. Het was een onverwacht telefoontje, maar enorm plezant, “zegt organisator Jean-Luc Vandenbroucke tegen Sporza.