Remco Evenepoel is Primoz Roglic nu wel de baas in de Ronde van Catalonië

Evenepoel voelde zich geweldig na zijn eerste individuele ritzege van dit seizoen. ,,Ik had super goede benen en voelde iedere dag dat het beter en beter werd”, zei de 23-jarige wereldkampioen. ,,Ik had veel vertrouwen in het team en dat ik de klus kon klaren. We hadden gezien dat het een zware en lange klim was en wilden het zo lastig mogelijk maken. Dat heeft zich uitbetaald. Het is alleen jammer dat ik de trui van het jongerenklassement draag, want ik had graag een foto gehad in mijn regenboogtrui.”