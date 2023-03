Remco Evenepoel ondanks afwijzing ‘niet boos’ op Primoz Roglic, Kaden Groves wint op te grote fiets

Avonturiers kregen geen ruimte van het peloton in de rit over ruim 174 kilometer van Martorell naar Molins de Rei. Vlak voor de top van de enige officiële beklimming, op zo'n 28 kilometer van de finish, versnelde Evenepoel. Roglic was alert en ging mee in het wiel van zijn concurrent. Ook na de beklimming nam Roglic niet over, tot ergernis van wereldkampioen Evenepoel. Op iets minder dan tien kilometer van het einde stopte Evenepoel zijn inspanning, waardoor het uitgedunde peloton terugkeerde.

In de sprint hoopte Evenepoel nog wat bonificatieseconden te pakken, maar de Belg strandde op de vijfde plaats. Groves was de snelste, voor de Fransman Bryan Coquard, donderdag ook al tweede achter Groves. Ide Schelling werd derde. Op die positie eindigde de Nederlander van Bora-hansgrohe maandag ook al in de openingsetappe. ,,Op 7 à 8 kilometer van de streep voelde ik dat mijn achterband leegliep”, zei Groves. ,,Ik wist niet zeker of ik moest stoppen of met een bijna lege band moest sprinten, maar de ploegleiding besloot tot een fietswissel. Gelukkig ging het niet al te snel en bracht een ploeggenoot me terug.”

,,Ik moest iets proberen", zei Evenepoel na afloop. ,,Het plan was om van bij het begin van de klim aan te gaan, maar het tempo lag vrij hoog. Daardoor heb ik gewacht tot in de laatste kilometer. Mijn versnelling was perfect getimed. De aanval was een beetje vergelijkbaar met die van in Luik-Bastenaken-Luik op La Redoute. Vol tot boven en ook de afdaling was er eentje à bloc.”



Evenepoel begreep dat Roglic niet had meegewerkt in de vlucht. ,,Als hij had meegewerkt, waren we samen naar de finish gegaan. Zijn ploeg besliste echter om niet mee te rijden, uit vrees de leiderstrui te verliezen. Wat ik helemaal begrijp, maar het is jammer: het zou mooi geweest zijn om voor de ritzege te gaan. Maar als hij teamorders krijgt, dan moet je die volgen. Het is niet dat ik boos ben. Helemaal niet. Dit is koers.”



Roglic liet weten dat hij de aanval van Evenepoel had verwacht. ,,Koersen tegen Remco is nooit saai”, zei Roglic. ,,Hij zal zich er nog niet bij neerleggen, dus ook morgen moeten we bij de les zijn. Het zal vanaf de start volle bak zijn.”