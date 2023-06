Remco Evenepoel wint Belgisch kampioenschap, Peter Sagan loopt negende titel mis met harde val

Achter het tweetal won Jasper Stuyven de sprint om het brons. Voor Evenepoel was het zijn eerste Belgische titel op de weg.



In Frankijk was Valentin Madouas de sterkste. In Duitsland ging de nationale titel naar Emanuel Buchmann. De 30-jarige renner van Bora-hansgrohe reed de laatste 70 kilometer alleen voorop. Zijn ploeggenoten Nico Denz en Maximilian Schachmann pakten respectievelijk zilver en brons. Buchmann werd in 2015 al eens Duits kampioen.