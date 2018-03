Renault en Red Bull willen motorprestaties bevriezen

,,We willen niet de last van het doorontwikkelen van twee verschillende motoren", zegt Cyril Abiteboul, teambaas van Renault tegen Motorsport. ,,Zeker omdat we nieuwe motorleveranciers in de Formule 1 willen zien. Zij hebben dan het voordeel dat ze zich alleen hoeven te richten op de toekomst."



Red Bull, dat op dit moment rijdt met een Renault-motor, is ook voor een bevriezing van de motoren. Sterker, Helmut Marko, adviseur bij de renstal van Max Verstappen, hoopt dat de motoren in de laatste twee jaar van de huidige reglementen gelijkwaardig zijn. ,,Er moet een regel komen dat de motoren binnen drie procent van elkaar zitten."



De teams komen volgende week in Bahrein bij elkaar om te praten over de toekomst van de Formule 1. Liberty Media, eigenaar van de F1, legt dan de visie op tafel voor de koningsklasse van de autosport vanaf 2021.