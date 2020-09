Renault gaat in Formule 1 verder als Alpine en met andere kleuren

Thiem door in New York na viersetter tegen Cilic

8:38 Dominic Thiem, derde op de wereldranglijst, heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van de US Open door in vier sets af te rekenen met voormalig toernooiwinnaar Marin Cilic. De Oostenrijkse tennisprof won zaterdag (lokale tijd) in New York met 6-2, 6-2, 3-6, 6-3 van de Kroaat.