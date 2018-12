René Smaal uit Apeldoorn op jacht naar karateprijs van 10.000 Engelse pond

Smaal verloor toen de finale van de Engelsman Jordan Thomas - wereldkampioen in 2016 - en greep hij net naast de cheque van tienduizend pond. ,,The winner takes all is het credo”, legt Smaal uit. ,,Dus stond ik met lege handen. Maar het was wel een geweldige ervaring. Het publiek was op mijn hand, omdat ik er wel een beetje een show van maakte. Ik ben een karateka dit graag trapt en spectaculair wil vechten dat vond het publiek mooi. Misschien dat ik wel meer had verdiend in die finale, ik had wat meer punten moeten krijgen. Maar het is niet anders.”

Volledig scherm René Smaal. © eigen foto.

Invitatietoernooi

Een tweede plek werd het dus, maar Smaal was el zo populair dat de Nederlander als eerste werd uitgenodigd voor de editie van 2019. ,,Het is een invitatietoernooi, dus je kunt je niet plaatsen. De organisatie nodigt voornamelijk Engelse vechters uit en vult dat aan met oud-kampioenen uit de hele wereld. Vorig jaar waren er naast mij nog een Fransman, een Hongaar en een karateka uit Hong Kong.”

Smaal vindt het een grote eer dat hij nu als eerste weer is gevraagd. ,,Ze wilden me blijkbaar graag terug. Ik sta zelfs op de posters. Ze maken er altijd wel een grote show van. Eén mat, vaak in een grote schouwburg. VIP-tafels er omheen, danseressen en rondemissen. Het is wel een spektakel, hoor. Al blijft het natuurlijk wel karate, de regels zijn hetzelfde. Je moet wel wat kunnen om hier te mogen staan. En er is maar één klasse, dat is ook wel mooi.”

Volledig scherm Rene Smaal, karateka uit Apeldoorn, deed in 2018 al mee aan het 10K Clash karatetoernooi in Londen. © eigen foto

Doel

Voor Smaal is het uitzicht op het toernooi, dat in het weekend van Pasen wordt gehouden in Londen, een mooi doel. ,,Sinds ik heb besloten niet meer voor de Olympische Spelen te gaan, is de focus natuurlijk veel meer op het lesgeven gekomen. Ik ben minder gaan trainen, eigenlijk doe ik voornamelijk nog krachttraining. Als topsporter heb je altijd doelen, dat was nu een beetje weg voor mij. Gelukkig heb ik nu weer iets waar ik naar toe kan gaan werken. Ik ga mijn trainingen weer intensiveren om te zorgen dat ik in topvorm ben voor dat toernooi.”