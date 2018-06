Renner gestoken door insect, Basacikoglu bedankt Feyenoord

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Basacikoglu bedankt Feyenoord-fans

Bilal Basacikoglu vertrekt definitief naar Kayserispor en bedankt via Instagram de supporters van Feyenoord voor zijn vier jaar in De Kuip. Al steekt hij ook de hand in eigen boezem. ,,Natuurlijk is het uiteindelijk niet gelopen hoe we allemaal het liefst hadden gehoopt."

Ik wil hierbij Feyenoord en het legioen bedanken voor 4 prachtige seizoenen, waarin ik 3 prijzen heb gewonnen en het belangerijkste natuurlijk het kampioenschap iets om nooit meer te vergeten. Natuurlijk is het uit eindelijk niet gelopen hoe we allemaal het liefst hadden gehoopt en ga ik een nieuwe uitdaging aan. Ik wens mijn ex teamgenoten en de technische staf het beste voor het nieuwe seizoen !FEYENOORDERS BEDANKT ❤️🔴⚪️ Een foto die is geplaatst door null (@basacikoglu_official) op 13 Jun 2018 om 7:51 PDT

Vijf Zweedse WK-gangers kunnen komende weken vader worden

In 2010 reisde Oranje-doelman Michel Vorm 'even' vanuit het WK in Zuid-Afrika op en neer om bij de geboorte van zijn kind te zijn. Bondscoach Bert van Marwijk zag er geen enkel probleem in. Het is de vraag of de Zweedse bondscoach van Zweden, Janne Andersen, dat wel accepteert. Er zijn namelijk vijf internationals van wie de vrouwen op springen staan: aanvoerder Andreas Granqvist (ex-FC Groningen), wiens kind een dezer weken wordt verwacht, en Emil Forsberg, Albin Ekdal, Pontus Jansson en Kristoffer Nordfeldt (ex-Heerenveen). De laatste vier zijn pas uitgerekend in juli en augustus.

Fabregas: Misschien word ik alsnog opgeroepen!

Julen Lopetegui werd vandaag ontslagen als bondscoach van Spanje en dat ontslag blaast de WK-kansen voor Cesc Fabregas nieuwe kansen in. De middenvelder werd namelijk thuisgelaten door Lopetegui. ,,Wacht! Misschien word ik nu wel opgeroepen!"

Het gezwollen oog van Celano

Wielerploeg Caja Rural-Seguros RGA plaatste vanmorgen een foto van een gezwollen oog van de Italiaanse renner Danilo Celano, die na een steek door een insect niet aan de start verscheen van de Route d’Occitanie.

Thiem vergeet Roland Garros-finale in pretpark

Dominic Thiem vergat gisteren de verloren finale op Roland Garros, zondag tegen Rafael Nadal, met een bezoekje Parc Astérix in Parijs. Met onder anderen de Servische tennisster én zijn vriendin Kristina Mladenovic liet de Oostenrijker zich in het pretpark met een glimlach fotograferen.

Time for some loopings! First day off after two hard weeks! Enjoying the nice day with even nicer people!❤️ My stomach is still feeling a little bit strange after all these rollercoaster!😅😂 #🇫🇷 #🎢 #parcasterix #heretocreate #4ocean Een foto die is geplaatst door null (@domithiem) op 12 Jun 2018 om 10:05 PDT

Ryan Donk in Las Vegas

Ryan Donk, de Amsterdamse verdediger van Galatasaray, is op vakantie in de Verenigde Staten. Hij postte vanmorgen een foto van het vliegveld van Las Vegas.

Clearport headaches... Een foto die is geplaatst door null (@ryanhenkdonk) op 12 Jun 2018 om 23:09 PDT

Mendieta met Bolt in Parijs

De Franse selectie die in 1998 in eigen land wereldkampioen werd kwam vanavond weer samen in Parijs, waar ze het opnemen tegen een internationaal gezelschap onder leiding van Arsène Wenger, onder wie Gaikza Mendieta en Usain Bolt.

About last night in Paris 🗼🇫🇷⚽️ #France98 #FIFA98 #Paris Een foto die is geplaatst door null (@gaizkamendieta6) op 12 Jun 2018 om 22:23 PDT