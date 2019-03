Renners Bora-Hansgrohe knallen op overstekende man bij tijdrit

Volgens de eerste berichten zouden Rafal Majka en Oscar Gatto onderuit zijn gegaan. De twee renners kwamen later gehavend over de finish. De Italiaanse omroep RAI meldde dat de man bij kennis was.



De Tirreno duurt nog tot en met dinsdag. Tom Dumoulin is een van de kanshebbers voor de eindzege. Voor Jumbo-Visma is Primoz Roglic de grote troef.