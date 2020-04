‘Renners zijn quarantaine wel gewend’

Door Daan Hakkenberg



,,De opa van mijn vriendin is twee weken geleden overleden. Niet aan corona, maar gewoon aan ouderdom. Hij was bijna 100 jaar oud. Het afscheid nemen was één voor één. Ik ben bij de begrafenis geweest, daar waren weinig mensen en iedereen moest afstand houden. Het was allemaal anders dan normaal. Als ik hoor dat sommige mensen in deze tijd geen afscheid kunnen nemen van familie of geliefden, dan vind ik dat hard.’’



Niemand hoeft Mathieu van der Poel uit te leggen welke impact het coronavirus heeft op het normale leven. Toch was zijn frustratie als sportman groot toen vier weken geleden de Olympische Spelen van Tokio – al jaren zijn grote doel op de mountainbike – een jaar werden verschoven.