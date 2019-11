Rentree Van Aert aanstaande na zware valpartij in Tour de France

,,De cross in Loenhout is dicht bij huis en ik kijk er elk jaar naar uit", vertelde Van Aert op een persconferentie in Kortrijk. ,,Ik ben heel blij dat ik Loenhout niet hoef te missen dit jaar. Ik verwacht dit seizoen niet om nog veel te presteren in het veld. Dat is logisch, want ik kom van heel ver. Ik zal al heel blij zijn als ik groen licht krijg om aan de start te komen. Ik zal natuurlijk het beste van mezelf geven, maar we moeten ook realistisch zijn. De andere jongens hebben al veel wedstrijden in de benen en zo laat instappen zal niet makkelijk zijn, Zeker niet na die blessure. Ik hoop stap voor stap weer wielrenner te worden."