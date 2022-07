Rentree van Gerrit Nauber bij GA Eagles is aanstaande

voorbereidingDe rentree van Gerrit Nauber bij Go Ahead Eagles is aanstaande. De 30-jarige centrale verdediger, die nog altijd kampte met de naweeën van een knieblessure die hij eind vorig seizoen opliep, sluit waarschijnlijk komende week weer aan op de groepstraining.

Dat bevestigde trainer Rene Hake zaterdagavond na de met 2-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen NK Lokomotiva Zagreb in Terwolde. Nauber was wel aanwezig, maar kwam net als in de eerdere oefenduels tegen SV Terwolde en PAOK Saloniki niet in actie.

De Duitser wordt voorzichtig gebracht door de technische staf, maar lijkt zijn trainingsarbeid vanaf komende week dus te kunnen intensiveren. ,,Al zal hij waarschijnlijk nog niet met alles mee kunnen doen’’, aldus trainer Hake.

Nauber was afgelopen seizoen een van de sterkhouders van GA Eagles in de eredivisie. Hij vormde in de meeste wedstrijden onder de vorige trainer Kees van Wonderen het centrale duo achterin samen met Joris Kramer, die intussen naar NEC is verkast.

GA Eagles speelt zaterdag 9 juli een oefenduel in Duitsland tegen VfB Oldenburg. Of Nauber die wedstrijd in zijn vaderland al in actie kan komen, is nog onduidelijk.