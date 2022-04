Reservespits Stijn Rorije droomt van doelpunten bij Schalkhaar

Net als bij zijn teamgenoten is de teleurstelling bij Stijn Rorije groot na de onnodige remise tegen het Hengelose Achilles. Het gevoel dat er twee punten verloren zijn overheerst direct na de wedstrijd. ,,We zitten er wel een beetje verslagen bij. Het is zonde. We krijgen veel kansen, waaronder een penalty. Honderd procent kansen en die schieten we er dan niet in. We hebben het gevoel dat we meer verdienen dan dit”, verzucht de jonge aanvaller (21). Rorije krijgt van trainer Marcel Geestman de kans in de punt van de aanval door de afwezigheid van eerste spits David Klopman. Hij wist al een week dat hij ging spelen. ,,Ik ben deze week heel veel met de wedstrijd bezig geweest”, vertelt Rorije. ,,Mezelf opladen om zoveel mogelijk doelpunten te maken en mijn teamgenoten op sleeptouw te nemen.”