Reus en Hummels inzetbaar tegen Manchester City

Aanvoerder Marco Reus en verdediger Mats Hummels zijn fit verklaard bij Borussia Dortmund voor de tweede ontmoeting met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. De twee routiniers werden zaterdag nog voortijdig met lichte klachten naar de kant gehaald in de competitiewedstrijd tegen VfB Stuttgart, maar volgens de medische staf van de Duitse club zijn beide spelers beschikbaar.

Manchester City won in Engeland de eerste confrontatie met Dortmund met 2-1. Reus maakte tegen de Engelse koploper van de Premier League de Duitse treffer, die belangrijk kan zijn in de return. Dortmund heeft woensdag in eigen huis aan een zege van 1-0 al voldoende om de halve finales te bereiken.

Of Reus en Hummels ook daadwerkelijk spelen, maakt trainer Edin Terzic woensdag op de wedstrijddag bekend. Voor Jadon Sancho komt de wedstrijd nog te vroeg. De talentvolle Engelse aanvaller van Dortmund is weliswaar hersteld van een spierblessure en traint ook alweer, maar hij is niet opgenomen in de wedstrijdselectie tegen City.

,,Het geloof is groot, maar geloof alleen is niet genoeg. We zullen er ook keihard voor moeten werken”, zei coach Terzic in aanloop naar het duel. ,,Het wordt een hele zware opgave. We zullen moeten laten zien dat we opgewassen zijn tegen misschien wel de beste ploeg van de wereld.”