Reuzensprong Ted-Jan Bloemen op Adelskalender

De Top-4 (Shani Davis, Sven Kramer, Chad Hedrick en Håvard Bøkko) blijft voorlopig nog wel buiten bereik voor Bloemen, die Kramer zondagavond op de 'recordbaan' in Salt Lake City na tien jaar zijn mondiale toptijd op de vijf kilometer afpikte. De specifieke allrounder heeft domweg te weinig in zijn mars op de 1500 en vooral de 500 meter om voor het viertal voor hem nog een dreiging te vormen.

Hieronder staan alle schaatsrecords na het 'wereldrecordweekend' in Salt Lake City, waar ook de Rus Denis Joeskov (1500 meter) en de Japanse Nao Kodaira (1000 meter) nieuwe mondiale toptijden lieten noteren. Met het oog op de Olympische Spelen in Pyeongchang, in februari, onderaan ook alvast de olympische records.

Wereldrecords

Mannen

500 meter: Pavel Koelizjnikov (Rus) 33.98 (20-11-2015, Salt Lake City)

1000 meter: Shani Davis (VS) 1.06,42 (7-03-2009 ,Salt Lake City)

1500 meter: Denis Joeskov (Rus) 1.41,02 (9-12-2017, Salt Lake City)

3.000 meter: Eskil Ervik (Noo) 3.37,28 (5-11-2005, Calgary)

5.000 meter: Ted-Jan Bloemen (Can) 6.01,86 (10-12-2017, Salt Lake City)

10.000 meter: Ted-Jan Bloemen (Can) 12.36,30 (21-11-2015, Salt Lake City)

Ploegachtervolging: Nederland (Sven Kramer, Jan Blokhuijsen, Koen Verweij) 3.35,60 (16-11-2013, Salt Lake City)

Uurrecord: Erik Jan Kooiman 43.735,94 meter (9-12-2015, Inzell)

500 meter: Sang-hwa Lee (Zko) 36,36 (16-11-2013, Salt Lake City)

1000 meter: Nao Kodaira (Jap) 1.12,09 (10-12-2017, Salt Lake City)

1500 meter: Heather Bergsma-Richardson (VS), 1.50,85 (21-11-2015, Salt Lake City)

3.000 meter: Cindy Klassen (Can) 3.53,34 (18-03-2006, Calgary)

5.000 meter: Martina Sablikova (Tsj) 6.42,66 (18-02-2011, Salt Lake City)

10.000 meter: Martina Sablikova (Tsj) 13.48,33 (15-03-2007, Calgary)

Ploegachtervolging: Japan (Miho Takagi, Ayano Sato, Nana Takagi) 2.50,87 (8-12-2017, Salt Lake City)

Uurrecord: Carien Kleibeuker 40.569,56 m (9-12-2015, Inzell)1500 meter

Nederlandse records



Mannen

500 meter: Ronald Mulder 34,08 (26-02-2017, Calgary)

1000 meter: Kjeld Nuis 1.06,51 (26-02-2017, Calgary)

1500 meter: Koen Verweij 1.41,63 (9-12-2017, Salt Lake City)

3.000 meter: Sven Kramer 3.37,45 (7-10-2017, Inzell)

5.000 meter: Sven Kramer 6.03,32 (17-11-2007, Calgary)

10.000 meter: Sven Kramer 12.38,89 (11-02-2017, Gangneung)

Ploegachtervolging: Sven Kramer, Jan Blokhuijsen, Koen Verweij 3.35,60 (16-11-2013, Salt Lake City)

Vrouwen

500 meter: Thijsje Oenema 37,06 (27-01-2013, Salt Lake City)

1000 meter: Jorien ter Mors 1.12,53 (25-02-2017, Calgary)

1500 meter: Marrit Leenstra 1.52,06 (3-12-2017, Calgary)

3.000 meter: Renate Groenewold 3.55,98 (16-11-2007, Calgary)

5.000 meter: Carien Kleibeuker 6.45,04 (20-11-2015, Salt Lake City)

Ploegachtervolging: Marrit Leenstra, Melissa Wijfje, Lotte van Beek 2.55,57 (8-12-2017, Salt Lake City)

Adelskalender



De Adelskalender is een 'Noorse' ranglijst waarbij de beste persoonlijke tijden op de grote vierkamp (mannen, 500, 1500, 5000 en 10.000 meter) of kleine vierkamp (vrouwen, 500, 1500, 3000, 5.000 meter) voor een wereldranking zorgen.

Top-10 Mannen



Volledig scherm Shani Davis showt zijn wereldrecord. © ANP 1. Shani Davis (VS) 144,806 (puntentotaal)

2. Sven Kramer 144,959

3. Chad Hedrick (VS) 145,289

4. Håvard Bøkko (Noo) 145,661

5. Ted-Jan Bloemen (Can/Ned) 145,841

6. Denis Joeskov (Rus) 145,897

7. Koen Verweij 145,916

8. Ivan Skobrev (Rus) 146,008

9. Jan Blokhuijsen 146,253

10. Sverre Lunde Pedersen (Noo) 146,398

Top-10 vrouwen

1. Cindy Klassen (Can) 154,560 (puntentotaal)

2. Martina Sáblíková (Tsj) 156,492

3. Ireen Wüst 156,896

4. Anni Friesinger (Dui) 157,058

5. Claudia Pechstein (Dui) 157,342

6. Miho Takagi (Jap) 157,391

7. Kristina Groves (Can) 157,616

8. Jorien ter Mors 158,278

9. Marrit Leenstra 158,434

10. Christine Nesbitt (Can) 158,461

Olympische records

Mannen

500 meter: Casey FitzRandolph (VS) 34,42 (2002, Salt Lake City)

1000 meter: Gerard van Velde 1.07,18 (2002, Salt Lake City)

1500 meter: Derek Parra (VS) 1.43,95 (2002, Salt Lake City)

5.000 meter: Sven Kramer 6.10,76 (2014, Sotsji)

10.000 meter: Jorrit Bergsma 12.44,45 (2014, Sotsji)

Achtervolging: Nederland (Jan Blokhuijsen, Sven Kramer, Koen Verweij) 3.37,71 (2014, Sotsji)

Vrouwen

500 meter: Lee Sang-hwa (Zko) 37,28 (2014, Sotsji)

1000 meter: Chris Witty (VS) 1.13,83 (2002, Salt Lake City)

1500 meter: Jorien ter Mors 1.53,51 (2014, Sotsji)

3000 meter: Claudia Pechstein (Dui) 3.57,70 (2002, Salt Lake City)

5.000 meter: Claudia Pechstein (Dui) 6.46,91 (2002, Salt Lake City)

Achtervolging: Nederland (Ireen Wüst, Jorien ter Mors, Marrit Leenstra) 2.58,05 (2014, Sotsji)